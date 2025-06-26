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متاهة المرتفق في دواليب الإدارة العمومية
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الأبحاث
سياسات الانتقال الطاقي في المغرب – تقرير
الأبحاث
الاصلاحات المؤسساتية
كاميرات المراقبة الحضرية بين متطلبات الأمن وحماية حقوق الإنسان
الأبحاث
الاصلاحات المؤسساتية
لماذا تدفع الحكومة أجور الصحافة الخاصة؟
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تقرير
الترافع البيئي في المغرب: التحديات، الاستراتيجيات، والعوائق المؤسساتية
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الأمن السيبراني في المغرب: بين الإنجازات والتحديات
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ندوة رقمية: من العمل المحلي إلى التأثير في السياسات: مقاربات الترافع البيئي في المغرب
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26/06/2025
دعوة لتقديم الترشيحات: برنامج باحث غير مقيم – المعهد المغربي لتحليل السياسات (2025–2026)
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05/06/2025
دعوة لتقديم الترشيحات للمشاركة في ورشة تدريبية حول البحث النوعي التطبيقي
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فعاليات
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04/06/2025
إعلان عن فتح باب التقديم لجائزة المعهد المغربي لتحليل السياسات في مجال أوراق السياسات
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22/05/2024
إطلاق الدورة الثامنة من الباروميتر العربي
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21/05/2024
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فعاليات قادمة
ندوة رقمية: من العمل المحلي إلى التأثير في السياسات: مقاربات الترافع البيئي في المغرب
المعهد المغربي لتحليل السياسات
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أبحاث المشروع
أبرز المواضيع
الأبحاث
سياسات الانتقال الطاقي في المغرب – تقرير
المعهد المغربي لتحليل السياسات
تابع القراءة
أبرز المواضيع
فعاليات
فعاليات قادمة
دعوة لتقديم الترشيحات: برنامج باحث غير مقيم – المعهد المغربي لتحليل السياسات (2025–2026)
المعهد المغربي لتحليل السياسات
تابع القراءة
أبرز المواضيع
فعاليات
فعاليات قادمة
دعوة لتقديم الترشيحات للمشاركة في ورشة تدريبية حول البحث النوعي التطبيقي
المعهد المغربي لتحليل السياسات
تابع القراءة
أحدث الأبحاث
متاهة المرتفق في دواليب الإدارة العمومية
الأبحاث
الاصلاحات المؤسساتية
عبد الرفيع زعنون
30/06/2025
17
دقيقة
105
كاميرات المراقبة الحضرية بين متطلبات الأمن وحماية حقوق الإنسان
الأبحاث
الاصلاحات المؤسساتية
منصف بروال
18/06/2025
47
دقيقة
754
لماذا تدفع الحكومة أجور الصحافة الخاصة؟
الأبحاث
الاصلاحات المؤسساتية
عبد الله أموش
25/05/2025
19
دقيقة
1071
الترافع البيئي في المغرب: التحديات، الاستراتيجيات، والعوائق المؤسساتية
أبحاث المشروع
أبرز المواضيع
الأبحاث
تقرير
المعهد المغربي لتحليل السياسات
08/05/2025
1
دقيقة
1247
الأمن السيبراني في المغرب: بين الإنجازات والتحديات
الأبحاث
التنمية الاقتصادية
هند الإدريسي
15/04/2025
18
دقيقة
8622
الشركات الجهوية متعددة الخدمات: هل يوجد المستهلكون في مأمن؟
Uncategorized
الأبحاث
التنمية الاقتصادية
سفيان الكمري
27/03/2025
22
دقيقة
3743
الفعاليات
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فعاليات قادمة
ندوة رقمية: من العمل المحلي إلى التأثير في السياسات: مقاربات الترافع البيئي في المغرب
26/06/2025
أبرز المواضيع
فعاليات
فعاليات قادمة
دعوة لتقديم الترشيحات: برنامج باحث غير مقيم – المعهد المغربي لتحليل السياسات (2025–2026)
05/06/2025
أبرز المواضيع
فعاليات
فعاليات قادمة
دعوة لتقديم الترشيحات للمشاركة في ورشة تدريبية حول البحث النوعي التطبيقي
04/06/2025
الوسائط والفيديو
التوعية بتغير المناخ في المغرب: نحو تعليم بيئي فعال
أوراز يشارك في برنامج “من الرباط” حول نتائج الإحصاء العام لسنة 2024
أوراز يشارك في برنامج “من الرباط” حول الدخول الاقتصادي 2024
حوار السياسات المغربية
التداعيات الاقتصادية لاستضافة كأس العالم 2030 في المغرب
أبحاث المشروع
الأبحاث
التنمية الاقتصادية
حوار السياسات المغربية
12/02/2025
إصلاح مدونة الأسرة: الإنجازات والتحديات والتوجهات المستقبلية نحو المساواة بين الجنسين
انشطة المشروع
حوار السياسات المغربية
فعاليات
فعاليات قادمة
24/10/2023
سياسات التشغيل في المغرب: تحديات خلق فرص شغل وتعزيز المهارات من أجل إمكانيات تشغيل أفضل
أبحاث المشروع
الأبحاث
حوار السياسات المغربية
17/10/2022
السياسات الضريبية في المغرب: من أجل ضريبة عادلة وعملية مبسطة
أبحاث المشروع
الأبحاث
التنمية الاقتصادية
حوار السياسات المغربية
06/10/2022
انشطة المشروع
حوار السياسات المغربية
فعاليات سابقة
الثقة في المؤسسات من خلال مشروع مؤشر الثقة: حالة مؤسسات الرعاية الصحية والتعليمية
28/06/2022
انشطة المشروع
حوار السياسات المغربية
فعاليات سابقة
محاربة الفساد وتعزيز النزاهة: آفاق الشفافية
23/05/2022
انشطة المشروع
حوار السياسات المغربية
فعاليات سابقة
السياسات الضريبية المغربية: من أجل ضريبة عادلة وعملية ومبسطة
10/02/2022
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#مؤشر_الثقة
مؤشر الثقة 4 (2023): هل الثقة السياسية في المغرب في تراجع؟
المعهد المغربي لتحليل السياسات
04/09/2023
مؤشر الثقة 4 (2023): هل الثقة السياسية في المغرب في تراجع؟
تابع القراءة
#مؤشر_الثقة
فعاليات
فعاليات سابقة
مؤشر الثقة 2023 : هل الثقة السياسية في المغرب في تراجع؟
المعهد المغربي لتحليل السياسات
28/08/2023
مؤشر الثقة 2023 : هل الثقة السياسية في المغرب في تراجع؟
تابع القراءة
#مؤشر_الثقة
الأبحاث
مؤشر الثقة 2022: الثقة في الإدارة العمومية خلال عصر الوباء
المعهد المغربي لتحليل السياسات
16/03/2022
مؤشر الثقة 2022: الثقة في الإدارة العمومية خلال عصر الوباء
تابع القراءة
#مؤشر_الثقة
فعاليات
فعاليات سابقة
مؤشر الثقة 2022 : الثقة في الإدارة العمومية خلال عصر الوباء
المعهد المغربي لتحليل السياسات
06/03/2022
الثقة في الإدارة العمومية خلال عصر الوباء
تابع القراءة
التنمية الاقتصادية
الأبحاث
التنمية الاقتصادية
الأمن السيبراني في المغرب: بين الإنجازات والتحديات
هند الإدريسي
8622
Uncategorized
الأبحاث
التنمية الاقتصادية
الشركات الجهوية متعددة الخدمات: هل يوجد المستهلكون في مأمن؟
سفيان الكمري
الأبحاث
التنمية الاقتصادية
انشطة المشروع
فعاليات قادمة
ندوة رقمية: زمن خوصصة الماء في المغرب: ما هي استراتيجيات إدارة الطلب على المياه؟
المعهد المغربي لتحليل السياسات
الأبحاث
التنمية الاقتصادية
انشطة المشروع
فعاليات قادمة
ندوة رقمية: نحو انتقال طاقي عادل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
المعهد المغربي لتحليل السياسات
السياسة الخارجية
الأبحاث
السياسة الخارجية
فيديو
الصديقي يقارب أهم قضايا السياسة الخارجية في لقاء خاص مع صوت المغرب
المعهد المغربي لتحليل السياسات
الأبحاث
السياسة الخارجية
طريق الحرير الرقمية للصين في المغرب: تداعيات هيمنة القطاع الرقمي
برايس نيري
السياسة الخارجية
فعاليات
فعاليات قادمة
عرض نتائج استطلاع الخاصة بEMM5-EuromeSCO Euromed
المعهد المغربي لتحليل السياسات
الأبحاث
السياسة الخارجية
تقدير موقف
أربعة مكاسب استراتيجية من وراء إعادة إعمار مدينة الكويرة
محمد كريم بوخصاص
الاصلاحات المؤسساتية
الأبحاث
الاصلاحات المؤسساتية
متاهة المرتفق في دواليب الإدارة العمومية
عبد الرفيع زعنون
كاميرات المراقبة الحضرية بين متطلبات الأمن وحماية حقوق الإنسان
الأبحاث
الاصلاحات المؤسساتية
منصف بروال
لماذا تدفع الحكومة أجور الصحافة الخاصة؟
الأبحاث
الاصلاحات المؤسساتية
عبد الله أموش
هل تحول السجل الاجتماعي الموحد إلى آلية لإرساء دولة الحد الأدنى؟
الأبحاث
الاصلاحات المؤسساتية
سعيد الشرقاوي
التحول الديمقراطي
الأبحاث
التحول الديمقراطي
صمت الجامعات العربية (المفاجئ) بشأن فلسطين
محمد مصباح
حزب من رمـاد : محاولة لتفسير نتائج حزب العدالة والتنمية في انتخابات 8 شتنبر 2021
الأبحاث
الأحزاب السياسية
الإسلام السياسي
التحول الديمقراطي
عبد الرحمان علال
30/10/2021
هل يعد دعم الصحافة الورقية الحزبية بالمغرب ريعا إعلاميا؟
الأبحاث
التحول الديمقراطي
التحول الديمقراطي
عبد الله أموش
09/08/2021
هل ستضمن الديمقراطية التشاركية السلم الاجتماعي على المدى البعيد؟
الأبحاث
التحول الديمقراطي
نادية الباعون
08/07/2021
السياسات الدينية
الأبحاث
السياسات الدينية
مدونة الأسرة بين القراءات الدينية والمطالب النسائية
إلياس بوزغاية
الأبحاث
السياسات الدينية
مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة: تحديات مرحلة ما بعد التأسيس
سليم حميمنات
الأبحاث
السياسات الدينية
حدود ضبط الدولة للمجال الديني في المغرب
يونس مسكين
الأبحاث
السياسات الدينية
تقارير
كيف يفكر السلفيون؟
محمد مصباح
الحركات الاجتماعية
الأبحاث
التنمية الاقتصادية
الحركات الاجتماعية
تدبير الواحات المغربية: خطاب وممارسة مزدوجين
المعهد المغربي لتحليل السياسات
الأبحاث
الحركات الاجتماعية
نسائيات الملك: إعادة ترتيب العلاقة بين الدولة والنسوية بالمغرب
إلياس بوزغاية
الأبحاث
الاصلاحات المؤسساتية
الحركات الاجتماعية
حركة السلاليات المغربية: قصة إقصاء وتمكين
ربيعة الناصري
التحول الديمقراطي
الحركات الاجتماعية
هل يعتبر العفو على هاجر الريسوني مجرد تكتيك سياسي؟
محمد مصباح
المكتبة الإلكترونية
أربعة مكاسب استراتيجية من وراء إعادة إعمار مدينة الكويرة
المؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب: إصلاح أم تفكيك منهجي؟
طريق الحرير الرقمية للصين في المغرب: تداعيات هيمنة القطاع الرقمي
كيف تعمقت التفاوتات الاجتماعية بعد أزمة كوفيد 19؟
الاقتصاد المغربي من خلال مؤشر دوين بيزنس
أكبر ورش للحماية الاجتماعية تحت رحمة ضعف الاستهداف
تدبير جهوي برأسين: تحولات العلاقة بين الولاة ورؤساء الجهات بعد 2011
تجربة الحكومة المفتوحة بالمغرب: السياق والأهداف والحصيلة