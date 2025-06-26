 
 
أبرز المواضيعانشطة المشروعفعالياتفعاليات قادمة

ندوة رقمية: من العمل المحلي إلى التأثير في السياسات: مقاربات الترافع البيئي في المغرب

المعهد المغربي لتحليل السياسات
تابع القراءة
أبحاث المشروعأبرز المواضيعالأبحاث

سياسات الانتقال الطاقي في المغرب – تقرير

المعهد المغربي لتحليل السياسات
تابع القراءة
أبرز المواضيعفعالياتفعاليات قادمة

دعوة لتقديم الترشيحات: برنامج باحث غير مقيم – المعهد المغربي لتحليل السياسات (2025–2026)

المعهد المغربي لتحليل السياسات
تابع القراءة
أبرز المواضيعفعالياتفعاليات قادمة

دعوة لتقديم الترشيحات للمشاركة في ورشة تدريبية حول البحث النوعي التطبيقي

المعهد المغربي لتحليل السياسات
تابع القراءة

أحدث الأبحاث

متاهة المرتفق في دواليب الإدارة العمومية

متاهة المرتفق في دواليب الإدارة العمومية

الأبحاثالاصلاحات المؤسساتية عبد الرفيع زعنون 30/06/2025
17 دقيقة 105
كاميرات المراقبة الحضرية بين متطلبات الأمن وحماية حقوق الإنسان

كاميرات المراقبة الحضرية بين متطلبات الأمن وحماية حقوق الإنسان

الأبحاثالاصلاحات المؤسساتية منصف بروال 18/06/2025
47 دقيقة 754
لماذا تدفع الحكومة أجور الصحافة الخاصة؟

لماذا تدفع الحكومة أجور الصحافة الخاصة؟

الأبحاثالاصلاحات المؤسساتية عبد الله أموش 25/05/2025
19 دقيقة 1071
الترافع البيئي في المغرب: التحديات، الاستراتيجيات، والعوائق المؤسساتية

الترافع البيئي في المغرب: التحديات، الاستراتيجيات، والعوائق المؤسساتية

أبحاث المشروعأبرز المواضيعالأبحاثتقرير المعهد المغربي لتحليل السياسات 08/05/2025
1 دقيقة 1247
الأمن السيبراني في المغرب: بين الإنجازات والتحديات

الأمن السيبراني في المغرب: بين الإنجازات والتحديات

الأبحاثالتنمية الاقتصادية هند الإدريسي 15/04/2025
18 دقيقة 8622
الشركات الجهوية متعددة الخدمات: هل يوجد المستهلكون في مأمن؟

الشركات الجهوية متعددة الخدمات: هل يوجد المستهلكون في مأمن؟

Uncategorizedالأبحاثالتنمية الاقتصادية سفيان الكمري 27/03/2025
22 دقيقة 3743

الفعاليات

ندوة رقمية: من العمل المحلي إلى التأثير في السياسات: مقاربات الترافع البيئي في المغرب
أبرز المواضيعانشطة المشروعفعالياتفعاليات قادمة

ندوة رقمية: من العمل المحلي إلى التأثير في السياسات: مقاربات الترافع البيئي في المغرب

26/06/2025
دعوة لتقديم الترشيحات: برنامج باحث غير مقيم – المعهد المغربي لتحليل السياسات (2025–2026)
أبرز المواضيعفعالياتفعاليات قادمة

دعوة لتقديم الترشيحات: برنامج باحث غير مقيم – المعهد المغربي لتحليل السياسات (2025–2026)

05/06/2025
دعوة لتقديم الترشيحات للمشاركة في ورشة تدريبية حول البحث النوعي التطبيقي
أبرز المواضيعفعالياتفعاليات قادمة

دعوة لتقديم الترشيحات للمشاركة في ورشة تدريبية حول البحث النوعي التطبيقي

04/06/2025

الوسائط والفيديو

التوعية بتغير المناخ في المغرب: نحو تعليم بيئي فعال

التوعية بتغير المناخ في المغرب: نحو تعليم بيئي فعال

أوراز يشارك في برنامج “من الرباط” حول نتائج الإحصاء العام لسنة 2024

أوراز يشارك في برنامج “من الرباط” حول نتائج الإحصاء العام لسنة 2024

أوراز يشارك في برنامج “من الرباط” حول الدخول الاقتصادي 2024

أوراز يشارك في برنامج “من الرباط” حول الدخول الاقتصادي 2024

حوار السياسات المغربية

التداعيات الاقتصادية لاستضافة كأس العالم 2030 في المغرب

التداعيات الاقتصادية لاستضافة كأس العالم 2030 في المغرب

أبحاث المشروعالأبحاثالتنمية الاقتصاديةحوار السياسات المغربية 12/02/2025
إصلاح مدونة الأسرة: الإنجازات والتحديات والتوجهات المستقبلية نحو المساواة بين الجنسين

إصلاح مدونة الأسرة: الإنجازات والتحديات والتوجهات المستقبلية نحو المساواة بين الجنسين

انشطة المشروعحوار السياسات المغربيةفعالياتفعاليات قادمة 24/10/2023
سياسات التشغيل في المغرب: تحديات خلق فرص شغل وتعزيز المهارات من أجل إمكانيات تشغيل أفضل

سياسات التشغيل في المغرب: تحديات خلق فرص شغل وتعزيز المهارات من أجل إمكانيات تشغيل أفضل

أبحاث المشروعالأبحاثحوار السياسات المغربية 17/10/2022
السياسات الضريبية في المغرب: من أجل ضريبة عادلة وعملية مبسطة

السياسات الضريبية في المغرب: من أجل ضريبة عادلة وعملية مبسطة

أبحاث المشروعالأبحاثالتنمية الاقتصاديةحوار السياسات المغربية 06/10/2022
الثقة في المؤسسات من خلال مشروع مؤشر الثقة: حالة مؤسسات الرعاية الصحية والتعليمية
انشطة المشروعحوار السياسات المغربيةفعاليات سابقة

الثقة في المؤسسات من خلال مشروع مؤشر الثقة: حالة مؤسسات الرعاية الصحية والتعليمية

28/06/2022
محاربة الفساد وتعزيز النزاهة: آفاق الشفافية
انشطة المشروعحوار السياسات المغربيةفعاليات سابقة

محاربة الفساد وتعزيز النزاهة: آفاق الشفافية

23/05/2022
السياسات الضريبية المغربية: من أجل ضريبة عادلة وعملية ومبسطة
انشطة المشروعحوار السياسات المغربيةفعاليات سابقة

السياسات الضريبية المغربية: من أجل ضريبة عادلة وعملية ومبسطة

10/02/2022

المزيد من حوار السياسات المغربية 

#مؤشر_الثقة

مؤشر الثقة 4 (2023): هل الثقة السياسية في المغرب في تراجع؟

المعهد المغربي لتحليل السياسات 04/09/2023
مؤشر الثقة 4 (2023): هل الثقة السياسية في المغرب في تراجع؟
تابع القراءة
#مؤشر_الثقةفعالياتفعاليات سابقة

مؤشر الثقة 2023 : هل الثقة السياسية في المغرب في تراجع؟

المعهد المغربي لتحليل السياسات 28/08/2023
مؤشر الثقة 2023 : هل الثقة السياسية في المغرب في تراجع؟
تابع القراءة
#مؤشر_الثقةالأبحاث

مؤشر الثقة 2022: الثقة في الإدارة العمومية خلال عصر الوباء

المعهد المغربي لتحليل السياسات 16/03/2022
مؤشر الثقة 2022: الثقة في الإدارة العمومية خلال عصر الوباء
تابع القراءة
#مؤشر_الثقةفعالياتفعاليات سابقة

مؤشر الثقة 2022 : الثقة في الإدارة العمومية خلال عصر الوباء

المعهد المغربي لتحليل السياسات 06/03/2022
الثقة في الإدارة العمومية خلال عصر الوباء
تابع القراءة

التنمية الاقتصادية

الأمن السيبراني في المغرب: بين الإنجازات والتحديات
الأبحاثالتنمية الاقتصادية

الأمن السيبراني في المغرب: بين الإنجازات والتحديات

هند الإدريسي 8622
Uncategorizedالأبحاثالتنمية الاقتصادية

الشركات الجهوية متعددة الخدمات: هل يوجد المستهلكون في مأمن؟

سفيان الكمري
الأبحاثالتنمية الاقتصاديةانشطة المشروعفعاليات قادمة

ندوة رقمية: زمن خوصصة الماء في المغرب: ما هي استراتيجيات إدارة الطلب على المياه؟

المعهد المغربي لتحليل السياسات
الأبحاثالتنمية الاقتصاديةانشطة المشروعفعاليات قادمة

ندوة رقمية: نحو انتقال طاقي عادل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

المعهد المغربي لتحليل السياسات

السياسة الخارجية

الصديقي يقارب أهم قضايا السياسة الخارجية في لقاء خاص مع صوت المغرب
الأبحاثالسياسة الخارجيةفيديو

الصديقي يقارب أهم قضايا السياسة الخارجية في لقاء خاص مع صوت المغرب

المعهد المغربي لتحليل السياسات
الأبحاثالسياسة الخارجية

طريق الحرير الرقمية للصين في المغرب: تداعيات هيمنة القطاع الرقمي

برايس نيري
السياسة الخارجيةفعالياتفعاليات قادمة

عرض نتائج استطلاع الخاصة بEMM5-EuromeSCO Euromed

المعهد المغربي لتحليل السياسات
الأبحاثالسياسة الخارجيةتقدير موقف

أربعة مكاسب استراتيجية من وراء إعادة إعمار مدينة الكويرة

محمد كريم بوخصاص

الاصلاحات المؤسساتية

متاهة المرتفق في دواليب الإدارة العمومية
الأبحاثالاصلاحات المؤسساتية

متاهة المرتفق في دواليب الإدارة العمومية

عبد الرفيع زعنون

كاميرات المراقبة الحضرية بين متطلبات الأمن وحماية حقوق الإنسان

الأبحاثالاصلاحات المؤسساتية منصف بروال

لماذا تدفع الحكومة أجور الصحافة الخاصة؟

الأبحاثالاصلاحات المؤسساتية عبد الله أموش

هل تحول السجل الاجتماعي الموحد إلى آلية لإرساء دولة الحد الأدنى؟

الأبحاثالاصلاحات المؤسساتية سعيد الشرقاوي

التحول الديمقراطي

صمت الجامعات العربية (المفاجئ) بشأن فلسطين
الأبحاثالتحول الديمقراطي

صمت الجامعات العربية (المفاجئ) بشأن فلسطين

محمد مصباح

حزب من رمـاد : محاولة لتفسير نتائج حزب العدالة والتنمية في انتخابات 8 شتنبر 2021

الأبحاثالأحزاب السياسيةالإسلام السياسيالتحول الديمقراطي عبد الرحمان علال 30/10/2021

هل يعد دعم الصحافة الورقية الحزبية بالمغرب ريعا إعلاميا؟

الأبحاثالتحول الديمقراطيالتحول الديمقراطي عبد الله أموش 09/08/2021

هل ستضمن الديمقراطية التشاركية السلم الاجتماعي على المدى البعيد؟

الأبحاثالتحول الديمقراطي نادية الباعون 08/07/2021

السياسات الدينية

مدونة الأسرة بين القراءات الدينية والمطالب النسائية
الأبحاثالسياسات الدينية

مدونة الأسرة بين القراءات الدينية والمطالب النسائية

إلياس بوزغاية
الأبحاثالسياسات الدينية

مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة: تحديات مرحلة ما بعد التأسيس

سليم حميمنات
الأبحاثالسياسات الدينية

حدود ضبط الدولة للمجال الديني في المغرب

يونس مسكين
الأبحاثالسياسات الدينيةتقارير

كيف يفكر السلفيون؟

محمد مصباح

الحركات الاجتماعية

تدبير الواحات المغربية: خطاب وممارسة مزدوجين
الأبحاثالتنمية الاقتصاديةالحركات الاجتماعية

تدبير الواحات المغربية: خطاب وممارسة مزدوجين

المعهد المغربي لتحليل السياسات
الأبحاثالحركات الاجتماعية

نسائيات الملك: إعادة ترتيب العلاقة بين الدولة والنسوية بالمغرب

إلياس بوزغاية
الأبحاثالاصلاحات المؤسساتيةالحركات الاجتماعية

حركة السلاليات المغربية: قصة إقصاء وتمكين

ربيعة الناصري
التحول الديمقراطيالحركات الاجتماعية

هل يعتبر العفو على هاجر الريسوني مجرد تكتيك سياسي؟

محمد مصباح

المكتبة الإلكترونية

أربعة مكاسب استراتيجية من وراء إعادة إعمار مدينة الكويرة

أربعة مكاسب استراتيجية من وراء إعادة إعمار مدينة الكويرة

المؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب: إصلاح أم تفكيك منهجي؟

المؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب: إصلاح أم تفكيك منهجي؟

طريق الحرير الرقمية للصين في المغرب: تداعيات هيمنة القطاع الرقمي

طريق الحرير الرقمية للصين في المغرب: تداعيات هيمنة القطاع الرقمي

كيف تعمقت التفاوتات الاجتماعية بعد أزمة كوفيد 19؟

كيف تعمقت التفاوتات الاجتماعية بعد أزمة كوفيد 19؟

الاقتصاد المغربي من خلال مؤشر دوين بيزنس

الاقتصاد المغربي من خلال مؤشر دوين بيزنس

أكبر ورش للحماية الاجتماعية تحت رحمة ضعف الاستهداف

أكبر ورش للحماية الاجتماعية تحت رحمة ضعف الاستهداف

تدبير جهوي برأسين: تحولات العلاقة بين الولاة ورؤساء الجهات بعد 2011

تدبير جهوي برأسين: تحولات العلاقة بين الولاة ورؤساء الجهات بعد 2011

تجربة الحكومة المفتوحة بالمغرب: السياق والأهداف والحصيلة

تجربة الحكومة المفتوحة بالمغرب: السياق والأهداف والحصيلة